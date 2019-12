Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame da lunedì 30 dicembre a venerdì 3 gennaio 2020. Il segreto di Angela

Il Paradiso delle Signore, torna con le nuove trame e le anticipazioni che vanno da lunedì 30 dicembre a venerdì 3 gennaio 2020. Quindi passeremo in compagnia della nostra soap preferita la festività del Capodanno. Cosa accadrà al negozio più bello di Milano? Seguite le nostre anticipazioni e scopriremo l’evolversi delle storie dei vari protagonisti.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame dal 30 dicembre al 3 gennaio 2020

Nelle nuove trame della soap di Rai 1 prodotta da Aurora Tv ci saranno molti colpi di scena e nuove dinamiche che appassioneranno tutte le “paradisine” che seguono con affetto la soap dell’ammiraglia Rai.

Roberta sarà divisa tra l’amore che sente per il suo fidanzato Federico e la forte attrazione per Marcello;

Angela confesserà a Riccardo di avere un figlio e di essere intenzionata a trovarlo;

Avremo una proposta di Matrimonio: finalmente Salvatore si decide a chiedere la mano di Gabriella;

I coniugi Cattaneo riceveranno una notizia sconvolgente e saranno in ansia per Federico;

Agnese sarà in ansia perché si vedrà recapitare la lettera che aveva scritto al marito Giuseppe.

Roberta in preda ai sensi di colpa: divisa tra Federico e Marcello

Dopo la pausa natalizia, il Paradiso Delle Signore torna saldamente ad occupare il palinsesto pomeridiano di Rai 1 a partire da lunedì 30 dicembre alle 15.40.

La soap si è interrotta proprio quando c’è stato un bacio tra Roberta e Marcello. Nelle nuove puntate ci sarà un gradito ritorno: Federico farà una sorpresa alla donna con una breve licenza e lei entrerà in confusione totale. Sarà combattuta tra l’amore che sente per Federico e l’attrazione prorompente che prova per Marcello, dopo il bacio che si sono scambiati.

Si confiderà con l’amica Gabriella che non saprà cosa consigliarle. Sempre più confusa Roberta ne parlerà anche con la signorina Calligaris, che la sorprende in lacrime al Paradiso e troverà parole di conforto per la giovane. Ma la giovane Venere non passerà una bella notte di San Silvestro: litigherà proprio con Marcello e il suo anno si chiuderà così.

Ma la Pellegrino per cercare di arrivare ad una soluzione, proverà a trovare una risposta in un libro di chimica. Insomma, una spiegazione scientifica all’attrazione nei confronti di qualcuno. Ma sappiamo bene che non c’è una risposta logica al perché ci si innamora di qualcuno.

Salvatore chiederà la mano di Gabriella: arriva finalmente la proposta di matrimonio

Il giovane Amato, diventato ormai un imprenditore per aver rilevato assieme al Barbieri la Caffetteria, troverà il coraggio di proporre il matrimonio a Gabriella, che naturalmente accetterà con gioia!! E la signorina Rossi, ormai promessa sposa di Salvatore dirà chiaramente a Cosimo Bergamini di smetterla di farle la corte. Il giovane si rassegnerà?

Il Paradiso delle signore, Armando e Marcello prendono casa insieme

Rocco e Salvatore, preoccupati della vicinanza di Agnese e Armando e sui possibili pettegolezzi, chiedono al capo magazziniere se Marcello può trasferirsi da lui, condividendo l’appartamento.

Ferraris accetta e il primo ad esserne estremamente felice è proprio Marcello, che continuerà a stare vicino a Roberta da cui è molto attratto. E questo metterà ulteriormente in crisi la Pellegrino che non riuscirà a decidersi tra Federico e Marcello.

La lettera tornata indietro mette in allarme Agnese e la famiglia Amato

Nel frattempo Agnese spedirà una lettera la marito in Germania, ma questi non risponderà e anzi la lettera tornerà indietro e questo metterà in allarme sia la signora Agnese che gli Amato. Agnese cercherà quindi conforto in nostro Signore Gesù Cristo: si recherà a messa e Don Saverio sarà felice di ascoltarla e rassicurarla.

Tuttavia, poco dopo Rocco troverà la lettera: la donna è visibilmente preoccupata e deciderà di confidarsi con Armando chiedendo un consiglio all’amico Ferraris. In seguito, anche Salvatore sarà messo a conoscenza della probabile scomparsa del padre Giuseppe. Cosa sarà accaduto veramente?

I Festeggiamenti del Capodanno e l’arrivo del nuovo anno

E’ la notte di San Silvestro, una notte magica che chiude il vecchio anno e ci traghetta nel nuovo!! Tutti i nostri amati protagonisti stanno festeggiando in modo differente: Vittorio e Marta saranno in compagnia dei Guarnieri, e contrariamente alle aspettative trascorreranno una bellissima serata.

A sorpresa invece Agnese e Armando ceneranno insieme, e accoglieranno assieme il nuovo anno. Che sia l’inizio di qualcosa tra i due? Mentre Salvatore farà finalmente la fatidica proposta di matrimonio a Gabriella. E i Cattaneo? Come trascorreranno il Capodanno? Silvia e Luciano passeranno la serata da soli, come due piccioncini, guardando il messaggio di auguri del Presidente Della Repubblica, per la prima volta trasmesso in tv.

Il segreto di Angela: ha un figlio!

Nel frattempo Angela Barbieri, troverà il coraggio di confidare un suo segreto a Riccardo. In verità, la ragazza è infinitamente grata al Guarnieri per averle regalato un abito della collezione Paradiso, che la donna guardava da giorni, ma che non poteva permettersi.

Riccardo in un gesto di generosità glielo regala e la donna troverà il coraggio di confidare a Riccardo che ha un figlio e che farà di tutto per ritrovarlo, pagando anche un avvocato!

La storia di Angela, cambia la prospettiva di Riccardo nei suoi confronti, tanto che cercherà di aiutarla. E Ludovica? La bellissima ereditiera Brancia cercherà di dissimulare la sua gelosia, cercando di non farsi vedere troppo appiccicosa e invadente.

Ad aiutare la Brancia, tuttavia, arriverà la contessa Adelaide che non vedrà di buon occhio l’interesse del nipote per la cameriera. Parlerà a quest’ultima e la farà capire di rimanere al suo posto, pena il licenziamento. La Barbieri prenderà paura perchè non può permettersi di perdere il lavoro.

Umberto braccato tra Adelaide e Flavia

Intanto, Umberto sarà in serie difficoltà nell’intrattenere le due relazioni sia con la cognata Adelaide che con Flavia Brancia: le due donne infatti cominceranno a dubitare dei sentimenti dell’uomo, anche in considerazione del fatto che hanno scoperto che l’uomo ha regalato loro lo stesso bracciale.

Riprendono le attività al Paradiso delle Signore

Ne frattempo, riprenderanno le attività al grande magazzino e Clelia e Luciano si ritroveranno a lavorare nuovamente insieme. Nonostante i due si impegneranno a non provare nulla l’una per l’altro cercandosi di convincersi che sia acqua passata, l’attrazione e il sentimento tra loro è più forte che mai!

Intanto, Riccardo e Vittorio riceveranno un invito da continua a leggere sul sito di riferimento