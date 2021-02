Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame dal 1 al 5 marzo 2021: l’aggressione a Ludovica Brancia

Eccoci arrivati alle anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore: trame che vanno dal 1° al 5 marzo 2021. Molti colpi di scena, e risvolti inaspettati per i personaggi del negozio più bello di Milano. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà ai nostri beniamini.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 1° al 5 marzo 2021. Gloria Moreau è la nuova Capo Commessa

Andata via Clelia, la capo Venere, Vittorio si è messo alla ricerca di una donna che potesse sostituirla. Difatti l’esperimento di rendere capocomessa la Sig.na Dora non ha funzionato, così viene assunta come Capo Venere, Gloria Moreau interpretata da Lara Komar che si fa subito benvolere delle altre Veneri. Tuttavia alla fine del primo giorno di lavoro, la donna si allontana su un taxi avvolta nel mistero: nasconde qualcosa? E se si, cosa nello specifico?

Gabriella Rossi difende il suo modello British

Gabriella varca la soglia del Paradiso indossando il suo abito “british”, e le Veneri ne sono affascinate. Tuttavia, il modello di Gabriella è oggetto di numerose critiche, nonostante la stilista lo difenda spada tratta. Vittorio Conti da sempre aperto alle novità acconsente che venga incluso nella nuova collezione il cui slogan è “Un passo avanti” che si ispira all’emancipazione delle donne. Anche, Beatrice lo sprona a fidarsi dell’istinto di Gabriella e di sperimentare. AL Paradiso vien assunta una nuova Venere, Anna che ne festeggia l’avvenimento.

Rocco e Maria sempre più vicini; Giuseppe Amato viene assunto al magazzino del Paradiso delle Signore

Nel frattempo, Rocco e Maria sono sempre più vicini: finalmente scoccherà la scintilla? Giuseppe Amato guarda con molta soddisfazione ai due giovani siciliani e spera che si sposino. Il marito di Angrese, ottiene intanto un nuovo lavoro: diventa un dipendente del Magazzino e i primi contrasti con Armando Ferraris non tardano ad arrivare.

Giuseppe Amato cambia atteggiamento nei confronti di Agnese e di Armando

Il sig. Amato ha capito che se vuole avere qualche chance con sua moglie deve cambiare atteggiamento e quindi molto furbescamente diventa più conciliante e più comprensivo. Insomma, fa buon viso a cattivo gioco. L’uomo sembra essere cambiato sul serio: infatti in famiglia sono più bendisposti verso di lui.

Il cambio look di Maria Parisi spiazza tutti

Intanto, Maria sempre più attratta e vicina a Rocco, mal tollera la presenza di Irene fra loro. La Venere nonostante neghi, inizia a provare a qualcosa per il giovane siciliano, tanto che provoca il ragazzo dicendogli che vogliono fargli sposare Maria per incastrarlo. Nel frattempo, Maria si gioca una nuova carta: un cambio look che lascerà di stucco e senza parole tutti, in primis Rocco e Irene.

Umberto chiede scusa a Marta con una lunga lettera

Umberto Guarnieri è molto amareggiato per la reazione di sua figlia Marta nell’apprendere che Federico è il suo fratellastro. Così nonostante non sia uomo da chiedere scusa facilmente, scrive una lunga lettera a sua figlia chiedendole perdono e chiede scusa anche a Vittorio e Federico per aver complicato le loro vite.

Ludovica vittima di una aggressione da parte di Sergio Castrese

Ludovica Brancia è con le spalle al muro: la donna ormai è sotto scacco del Mantovano e chiede aiuto a Marcello Barbieri che non si tira indietro, perché sa cosa significhi essere ricattato da quel balordo. Il Mantovano continua a fare pressione sia su Marcello che su Ludovica da cui ormai ne è ossessionato.

Il giovane Barbieri, ormai non riesce più a nascondere cosa lo tormenta e confida ad Armando cosa subisce da un po’ di tempo a questa parte e che è ormai stremato e non ce la fa più. Armando capisce così molte cose, ed è pronto a dare una mano ai due ragazzi. Ludovica infatti per sfuggire alle pressioni di Castrese si trasferisce a casa da loro. Ferraris, però, fa una richiesta alla Brancia: non fare soffrire Marcello perché ne ha viste troppe. Ma Il Mantovano è in agguato: si introduce furtivamente in Casa Ferraris e aggredisce la giovane Brancia.

Salvatore ha dimenticato Gabriella?

Finalmente pare che Salvatore abbia voltato pagina e sia riuscito a buttarsi alle spalle l’amore per Gabriella. Ma sarà veramente così? E’ pronto per una nuova storia? Per un nuovo coinvolgimento?

I misteri di Gloria: perché si nasconde?

Nel frattempo al Paradiso fa visita la zia Ernesta, che porta a Federico un vestito lavato e stirato. Il giovane infatti è invitato a cena dai Bergamini. A questo assiste Gloria la nuova capo commessa che però si nasconde per non farsi vedere. Come mai? Perché questo atteggiamento?

Agnese sempre più innamorata di Armando non sa come “liberarsi” di suo marito Giuseppe

Intanto, la signora Agnese si dibatte tra suo marito per cui ormai non prova più nulla e Armando di cui è sempre più innamorata e confessa questo amore segreto a Don Saverio, che ovviamente come uomo di chiesa, le consiglia di dare una seconda possibilità al marito e riavvicinarsi a lui.

Come andrà a finire? Chi sceglierà Agnese? E come se la caverà Ludovica?

Appuntamento alla prossima settimana con le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, soap di Rai 1 che tiene compagnia dal lunedì al venerdì alle 15.55 sulle frequenze della Tv di stato.

