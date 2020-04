Il Paradiso delle Signore, da oggi 28 aprile in onda le repliche di questa stagione. Gabriella divisa tra Cosimo e Salvatore

Il Paradiso delle Signore, la soap che ci teneva compagnia ogni pomeriggio dal lunedì a venerdì su Rai 1 è finita ieri lunedì 27 aprile 2020. Da oggi infatti, tutti gli appassionati delle avventure degli Amato, dei Cattaneo e dei Guarnieri potranno rivedere le repliche di questa stagione, appena finita.

Il Paradiso delle Signore chiude, da martedì 28 aprile in onda le repliche

Quindi proprio ieri abbiamo visto concludersi delle storie, anche se le dinamiche sicuramente avranno degli sviluppi futuri. Il fulcro della puntata di ieri è incentrata sulla sofferenza di Salvatore Amato che vede sfumare tra le dita la sua storia d’amore con la stilista Gabriella Rossi. Ormai i due ragazzi sembrano completamente distanti perché la Signorina Rossi è lontana dalla ragazzina timida e impacciata dei primi tempi, quando moriva letteralmente dietro a Salvatore, e lui non la guardava per niente.

Ora le cose si sono invertite, lei si è emancipata e il suo lavoro gli ha aperto gli orizzonti e si è guardata anche intorno, scorgendo altri uomini, quali per esempio il ricco e galante Cosimo Bergamini. Sarà questa la coppia che vedremo nelle nuove puntate?

Il gesto di Agnese: ha fatto bene o ha fatto male?

Di certo abbiamo notato che la mamma di Salvatore, la signora Agnese si è intromessa nella storia facendo forse in modo che l’ex nuora cadesse nelle braccia dell’antagonista del figlio. Ha nascosto infatti a Gabriella un biglietto scritto da Salvatore che le dava appuntamento davanti al Cinema Corso per poter riprendere la loro storia. Ma difatti, nascondendo il biglietto a Gabriella, Agnese non l’ha messa in condizione di poter scegliere tra il figlio e Bergamini.

Tuttavia, molti invece giustificano il gesto di una mamma che vede soffrire il figlio e che per evitargli un altra delusione ha deciso di intervenire. Agnese è una Madre chioccia, e questo lo abbiamo notato in molte occasioni: la sua non può essere considerata una cattiveria, piuttosto un ultimo gesto per evitare l’ennesima delusione al figlio che ama moltissimo. Non dimentichiamoci anche che per Agnese è un doppio dolore: uno per il figlio, l’altro per Gabriella che amava alla stregua di una figlia e di cui non ha gradito il voltafaccia e quindi il tradimento.

Beh in questi casi non si sa quale possa essere il giusto comportamento, ma i figli devono decidere autonomamente anche se questo significa un doppio dolore.

Il Paradiso delle Signore: tornerà in autunno con le nuove puntate

In ogni caso, aspetteremo con ansia le nuove puntate di cui abbiamo già avuto un assaggio nel promo finale della soap. In queste brevi anticipazioni abbiamo visto che Federico tornerà a Camminare, Marta invece tiene in braccio un bambino. Questo vorrà dire che diventerà mamma? O è il figlio di Ludovica e Riccardo? Quindi il suo nipotino?

Riccardo e Ludovica: matrimonio si o matrimonio no?

Per quanto riguarda Riccardo e Ludovica i misteri sono molti. Intanto abbiamo già scoperto che la Brancia non è incinta e che sta architettando di ingannare Riccardo con una finta gravidanza solo per poterlo sposare. Complice della donna un medico: arriverà a procuragli un bebè pur di mettere appunto il piano, oppure nel frattempo Ludovica sedurrà il fidanzato al fine di rimanere incinta? E poi ancora il ritorno di Nicoletta e moltissimo altro ancora.

Nel frattempo però godiamoci le repliche, del Paradiso delle Signore, ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai 1.

