Il Paradiso delle Signore dal 30 giugno torna sul set e si girerà per tutta l’estate. Già a Settembre le nuove puntate

Il Paradiso delle Signore daily torna sul set dopo la pausa imposta dalla pandemia, dal prossimo 30 giugno riprenderanno le riprese della soap di Rai 1 prodotta da Aurora tv. Il Paradiso delle Signore si girerà tutta l’estate e la nuova stagione sarà trasmessa su Rai 1 il prossimo mese di settembre.

Il Paradiso Delle Signore dal 30 giugno 2020 torna sul set

La popolare soap dell’ammiraglia Rai che ogni pomeriggio registra ascolti discreti è stata sospesa nel mese di aprile, il 27 con esattezza quando abbiamo visto “l’ultima puntata” della stagione per poi ritornare in replica già dal 28 aprile. I set tuttavia furono chiusi a marzo a causa della pandemia, ma il pubblico ha continuato a seguire Il Paradiso delle Signore, anche in replica, dal momento che le puntate della 4 stagione sono attualmente in onda tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 15.40 su Rai 1.

Il Paradiso delle Signore, dove eravamo rimasti?

La quarta stagione così, non è stata conclusa né sul set né nella messa in onda delle puntate che infatti ha lasciato molte storie “aperte” e altre in sospeso. Per esempio, abbiamo assistito alla fine della storia d’amore tra Riccardo, il rampollo della famiglia Guarnieri e la dolce commessa, di umili origini Angela Barbieri. Il motivo? La perfida Ludovica Brancia ha fatto credere a Riccardo di aspettare un bambino e che se non si fossero sposati avrebbe posto fine alla gravidanza.

Il giovane preso dai rimorsi, e dal fatto che non aveva potuto vivere appieno le gioie della paternità con la piccola Margherita, avuta da Nicoletta Cattaneo, ha ceduto al ricatto della donna promettendole di sposarla entro un mese.

Federico Cattaneo litiga con la fidanzata Roberta

Federico di ritorno dalla Svizzera dove ha subito una importante operazione per tornare a camminare ha litigato con la fidanzata Roberta che le ha confessato di aver baciato Marcello.Gabriella e Salvatore sono rovinosamente finiti nel gioco di Cosimo Bergamini e la coppia è scoppiata.

Salvatore e Gabriella amore al capolinea

La dolce Gabriella è probabile che non ami più Salvatore e si senta attratta invece da Cosimo. Se ne accorge la mamma di Salvatore, Agnese che ci mette lo zampino ed evita che il figlio possa soffrire nuovamente: nasconde un biglietto del figlio all’ignara Gabriella. Marta e Vittorio dopo le incomprensioni pare che abbiano ritrovato l’armonia e l’amore di un tempo.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni della quinta stagione che parte a Settembre

A confermare il ritorno sul set anche l’attore protagonista Alessandro Tersigni, che presta il volto a Vittorio Conti, sin dalla prima stagione: “Ritorneremo presto sul set, si parla di giugno. Stiamo cominciando a vedere uno spiraglio di luce. L’importante è lavorare in sicurezza. In effetti gli sceneggiatori non si sono mai fermati, neppure in quarantena, e hanno già scritto la sceneggiatura della quinta stagione. La soap dopo il successo avuto nella quarta stagione è stata confermata immediatamente.

Prime anticipazioni sul futuro dei personaggi de Il Paradiso delle Signore

“Vittorio e Marta avranno una sorpresa per il pubblico”, ha spifferato Alessandro Tersigni. Infatti nel video che vi postiamo qui di seguito si vede chiaramente che la coppia ha in braccio una bimba, che adotteranno.

Per quanto riguarda Federico tornerà a camminare: arriva a casa con le stampelle, dopo la difficile operazione. Il ragazzo avrà un chiarimento con Roberta e i due decideranno cosa fare della loro storia d’amore. E cosa ne sarà di Salvatore e Gabriella? La storia sembra ormai chiusa ma a consolare il ragazzo ci penseranno Agnese e Laura.

Torna Nicoletta Cattaneo al Paradiso delle Signore

Grande attesa per il ritorno di Nicoletta Cattaneo che manderà in crisi Riccardo già in bilico tra Angela e Ludovica. E infine tornerà a Milano Maria, l’abile ricamatrice figlia di un’amica della famiglia Amato. Ma non dimentichiamoci della contessa Adelaide, che scoprirà il segreto del marito Achille Ravasi.

