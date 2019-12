Il Paradiso delle Signore, Vanessa Gravina lascia momentaneamente la soap. Ecco cosa accadrà all’amato personaggio della Contessa Adelaide di Sant’Erasmo

Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai 1 che tutti pomeriggi ci intrattiene piacevolmente, per un po’ di tempo farà a meno di una delle attrici più amate e seguite della storia del negozio più bello di Milano. Ci riferiamo alla contessa Adelaide, interpretata alla perfezione dall’attrice Vanessa Gravina.

Il Paradiso delle signore daily: Adelaide lascia momentaneamente la soap: cosa le succederà?

Vanessa Gravina è l’attrice che presta il volto al personaggio di Adelaide, contessa di Sant’Erasmo all’interno della soap il Paradiso delle Signore. Adelaide è un personaggio molto amato perché ha un carattere molto forte, anche se per certi versi, non sempre agisce a fin di bene. Ovviamente è finzione e tutti i fans di questa straordinaria soap le vogliono bene a prescindere.

Tuttavia, i fans dovranno fare a meno di vederla nella soap per un po’ di tempo, a causa di altri impegni lavorativi dell’attrice. Quindi non si tratta di un addio definitivo ma solo di una pausa momentanea, dovuta agli impegni teatrali dell’attrice.

Vanessa Gravina impegnata in teatro lascia momentaneamente il Paradiso delle Signore

La Gravina lascerà il set, in prossimità di una tournée, molto probabilmente ad aprile, con lo spettacolo teatrale Il Tartufo. E cosa si inventeranno gli autori per giustificare l’assenza della contessa Adelaide? Nulla di grave, semplicemente un viaggio che l’allontanerà da Milano. Così come successe l’anno precedente quando la contessa partì per Parigi.

Con buona probabilità il viaggio sarà in compagnia di Achille Ravasi, interpretato da Roberto Alpi, vecchio amico della contessa che le manifesta molto interesse. Nascerà una storia d’amore tra i due? E Umberto Guarnieri, da sempre territorio di caccia della contessa come la prenderà?

Achille Ravasi nuova fiamma della contessa Adelaide?

Isomma, il Guarnieri pare dividersi tra l’attrazione per Flavia Brancia motivato da un interesse esclusivamente economico e l’amore per la contessa, sua fedele sostenitrice e complice da sempre. Ma l’amicizia tra Adelaide e Achille Ravasi potrebbe alterare gli equilibri tra Umberto e la contessa, arrivando a suscitare persino la gelosia dell’imprenditore!

L’attrice raggiunta dal settimanale Oggi ha infatti dichiarato: “Achille Ravasi potrebbe scalfire il cuore di Adelaide”.

Vanessa Gravina spiega perché ha lasciato momentaneamente la soap Rai

La Gravina ha aggiunto inoltre:

“Una produzione così è una vera scuola di vita: impari a organizzarti, a ottimizzare i tempi, a infilare la palestra nelle due ore di buco che il piano settimanale prevede.

L’unica cosa a cui non ho voluto rinunciare è il teatro: l’anno scorso gli sceneggiatori si sono inventati una mia partenza per Parigi per giustificare tre settimane di assenza, chissà che escamotage troveranno quest’inverno, quando andrò in scena insieme a Giuseppe Cederna con Il tartufo”.

