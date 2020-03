Il Parlamento compatto vota l’aumento del deficit. Pronti 25 miliardi

Il Parlamento risponde compatto all’emergenza Coronavirus. E vota all’unanimità l’autorizzazione chiesta dal governo ad aumentare il deficit per poter stanziare le risorse necessarie a fronteggiare la crisi economica. Con 332 sì (tutti voti favorevoli, un solo astenuto, Vittorio Sgarbi) la Camera dà il via libera allo scostamento di bilancio. Poco dopo, arriva il disco verde anche del Senato, con 221 sì.

Governo pronto a stanziare 25 miliardi

Seppur ‘dimezzate’ e messe a dura prova dal rischio contagi, le Camere non fanno mancare il loro sostegno all’esecutivo, che metterà in campo 25 miliardi. Le opposizioni, come preannunciato, votano a favore.

