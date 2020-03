Il Parlamento e l’emergenza coronavirus

Già all’inizio della pandemia, in molti si erano posti il problema di chiudere il Parlamento. Si è pensato che mille persone negli scranni di Senato della Repubblica e Camera dei Deputati, e poi riunioni nelle tantissime commissioni parlamentari, avrebbero senz’altro suscitato preoccupazioni per l’espansione del virus corona. D’altronde si sa, i politici incontrano molte persone e possono essere in potenza più portatori di infezione di altri. Ma il tentativo di cessare le attività parlamentari, ha dovuto fare i conti con critiche assai estese nel paese: si sarebbe dato un brutto segnale per i cittadini. Io stesso ebbi modo di segnalare la pericolosità della eventuale decisione.

