AGI – Il Parlamento europeo ha approvato a larghissima maggioranza il Recovery fund, il maxi piano da 672,5 di miliardi di euro per un’Europa più resiliente. E lo ha fatto grazie anche ai voti della Lega che si è staccata dal resto del gruppo dei sovranisti di Identità e democrazia (Id) per certificare la propria conversione all’europeismo in onore di Mario Draghi.

I voti a favore sono stati 582, i contrari 40 e gli astenuti 69. Tra quest’ultimi ci sono anche gli eurodeputati di Fratelli d’Italia che non hanno votato come il resto del gruppo Ecr. Nell’Id invece i tedeschi dell’Afd hanno scelto una convinta bocciatura mentre i francesi del Rassemblement national,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il Parlamento europeo ha approvato il Recovery proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento