Il Parlamento fa il tifo: ci vuole ‘Super Mario’ per la riforma del patto di stabilità

ROMA – C’era una volta Super Mario. E c’è di nuovo. Dopo Mario Monti, nell’aula di Montecitorio l’idraulico epiteto risuona rivolto a Mario Draghi. A pronunciarlo un deputato forzista, Valentino Valentini, che un tempo avrebbe semmai pronunciato ‘Super Vlad’, essendo stato insignito da Putin dell’Ordine di Lomonosov.

Secondo Valentini – bolognese, poliglotta e russofilo, già assistente personale di Silvio Berlusconi – è necessario ricorrere all’ormai proverbiale autorevolezza del premier per mitigare la crisi causata dal conflitto in Ucraina, con l’allentamento del patto di stabilità.

“Ci vuole un colpo da Super Mario”, ha detto oggi in aula a un Draghi sorpreso. Curiosamente, al Super Mario 1 (Draghi) si chiede di fare ciò che Super Mario 2 (Monti) escludeva, e cioè la riforma del patto di stabilità. I tempi evidentemente sono cambiati. Per gli amanti del genere ulteriore gratificazione arriva dalla Treccani, che di “Super Marii” ne annovera addirittura tre. E il terzo è di sicuro il più determinato sul fronte internazionale. “Con me l’Italia avrebbe vinto più facilmente l’Europeo”, ha detto di recente Balotelli. Un colpo alla Super Mario.

