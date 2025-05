Il Parlamento Ue accelera sul “declassamento” del lupo: al voto giovedì

di Alessio Pisanò e Vittorio Di Mambro

STRASBURGO – Il Parlamento europeo di Strasburgo ha votato e approvato per alzata di mano la procedura d’urgenza per il declassamento dello status del lupo da specie “strettamente protetta” a solamente “protetta”. Grazie a questa decisione, tra due giorni – giovedì 8 maggio -, il Parlamento europeo voterà ufficialmente per il cambio di status, con la richiesta che era stata avanzata dalla Commissione europea per ottenere un cambiamento all’interno della direttiva Habitat.Le specie “strettamente protette” di fatto sono quei tipi di animali per cui vige il divieto assoluto di cattura, possesso o uccisione, così come stabilito dalla Convenzione di Berna. La possibilità di ricorrere a eventuali deroghe o cambiamenti, come avvenuto in questo caso con l’approvazione della procedura d’urgenza da parte del Parlamento europeo, si verifica per quelle circostanze in cui si vogliono mitigare le situazioni conflittuali tra l’uomo e gli animali; nel caso del lupo, principalmente per evitare predazioni a carico di allevamenti intensivi.

LEGA: “DECLASSAMENTO, BATTAGLIA DI BUON SENSO”

In Commissione Agricoltura, di pari passo, procede l’iter per modificare la direttiva Habitat dell’Ue, la risoluzione è stata approvata con i voti della maggioranza, l’astensione del Pd e il voto contrario del M5s. “Ok in commissione Agricoltura al Senato alla risoluzione sulla direttiva Ue che favorisce il declassamento del lupo. Con questo atto, così come successo alla Camera una settimana fa, portiamo avanti una battaglia di buonsenso affinché sia una specie tutelata ma gestibile, proteggendo i territori dall’emergenza legata alla proliferazione di questi grandi carnivori, che attaccano il bestiame e creano danni alle comunità montane.. Nostro obiettivo è che a Bruxelles si proceda velocemente col voto in plenaria per favorire le modifiche alla direttiva e tutelare i nostri territori. Spiace che le opposizioni, con il ‘no’ dei Cinque stelle e l’astensione del Pd, siano sempre contrari all’interesse e alla sicurezza delle nostre comunità”. Così i senatori della Lega in commissione Agricoltura Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente, Mara Bizzotto e Gianluca Cantalamessa.

