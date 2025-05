Il pasticcio dei colloqui di pace in Turchia. Trump: “Non si farà nulla finché non ci incontreremo io e Putin”

ROMA – I colloqui di pace in Turchia si stanno trasformando in un pasticciaccio brutto. “Una farsa”, per dirla con Zelensky. Le delegazioni di Ucraina e Russia sono atterrate in città diverse: ucraini ad Ankara, russi a Istanbul. In mancanza annunciata di Putine Trump, il presidente ucraino si è concesso un atterraggio scenografico nella capitale turca per pranzare con Erdogan. Quello russo ha invece mandato a Istanbul una pattuglia di funzionari di medio cabotaggio. Una mossa che Zelensky ha bollato con sarcasmo: “Sembra più teatro che diplomazia”.A mezzogiorno, ancora nessuno sapeva se l’incontro ci sarebbe stato davvero. La delegazione russa è rimasta in attesa a Istanbul, nel palazzo di Dolmabahçe, dove nel frattempo i giornalisti si accalcavano come in un festival dell’ambiguità. Zelensky, atterrato ad Ankara, ha messo subito le mani avanti: “Prima vogliamo capire se quelli che sono arrivati da Mosca possono decidere qualcosa, o sono lì solo per scaldare la sedia”. Poi in conferenza stampa ha dichiarato che l’Ucraina invierà una delegazione ai colloqui di Istanbul guidata dal suo ministro della Difesa, ma ha ribadito che la Russia non prende sul serio i colloqui e che, a questo punto, il mandato della delegazione ucraina è discutere un cessate il fuoco.E poi, come sempre, spunta lui: Donald Trump. Che volteggia sull’Air Force One, diretto tra Qatar ed Emirati. E sentenzia: “Non succederà nulla finché io e Putin non ci incontreremo”. Non è chiaro se parlasse sul serio o se stesse solo preparando il prossimo show. Per ora, ha detto che potrebbe farsi vedere in Turchia venerdì “se succede qualcosa”. Ma nessuno si è scomodato per confermare un vertice last minute.

