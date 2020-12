AGI – Arresti domiciliari per il patron dei negozi di mobili e arredi per la casa a marchio “Ovvio” e “Semeraro” e per un suo collaboratore e sequestro preventivo di beni per un valore di circa 15 milioni di euro. Li ha disposti il gip del tribunale di Velletri nell’ambito di un’inchiesta della procura per bancarotta fraudolenta e reati tributari.

Il provvedimento trae origine dalle indagini nei confronti delle numerose società del gruppo, a cominciare dalla G.S.H. srl di Ariccia, con cui, nel giro di appena due anni, il ‘dominus’ del gruppo ha portato in Italia la sede di un’impresa lussemburghese,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il patron dei negozi ‘Semeraro’ ai domiciliari per bancarotta fraudolenta proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento