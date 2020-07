Il patron di Technogym: “Basta paura, serve fiducia e una vita in salute”

AGI – “In questo momento non ci sono segnali positivi sulla velocità, anzi, tutti stanno toccando con mano come il limite del nostro paese sia la burocrazia. Quando c’è l’emergenza, la velocità fa la differenza”. Sono le parole di Nerio Alessandri, patron di Technogym, che parla a tutto campo dell’Italia alle prese con le conseguenze economiche della pandemia. “Bisogna essere molto veloci ad affrontare emergenze come quelle economiche così come quelle sanitarie. Sicuramente – spiega – questa crisi economica avrà risvolti molto importanti in termini di occupazione, povertà e consumismo”.

Per il fondatore del colosso mondiale del wellness “serve positività.

