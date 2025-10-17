il-pd-chiede-che-ranucci-sia-ascoltato-subito-dalla-commissione-antimafia

ROMA – “I componenti democratici della commissione Antimafia – Walter Verini, Debora Serracchiani, Enza Rando, Giuseppe Provenzano, Valentina Ghio, Anthony Barbagallo, Franco Mirabelli, Valeria Valente – hanno inviato una lettera al presidente della commissione per chiedere una rapida audizione di Sigfrido Ranucci volta ad ‘acquisire elementi utili sull’attentato’ e ‘accendere un faro sulla delicatissima situazione in cui si trova chi conduce, con coraggio, inchieste su fatti e vicende criminali, che colpiscono legalità e convivenza civile”. Così in una nota.Ecco il testo della lettera: “Buongiorno Presidente. Alla luce del grave attentato di stanotte, su cui indaga la Direzione Distrettuale Antimafia, come Gruppo Pd chiediamo che la Commissione Antimafia inviti più presto possibile, per una audizione, Sigfrido Ranucci. Da tempo sotto scorta per tante sue inchieste che hanno riguardato anche la criminalità organizzata. L’audizione potrà servire ad acquisire elementi certamente utili sull’attentato, per il lavoro della Commissione e ad accendere un faro sulla delicatissima situazione in cui si trova chi conduce, con coraggio, inchieste su fatti e vicende criminali, che colpiscono legalità e convivenza civile”.

