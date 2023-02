Il Pd del Veneto aderisce a “M’illumino di meno”

Favero: in oltre 400 circoli il decalogo delle buone pratiche

Roma, 15 feb. (askanews) – “Anche nel 2023 il Partito democratico del Veneto aderisce a ‘M’illumino di meno’, la storica campagna radiofonica sul risparmio energetico organizzata dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio2, che proprio domani, 16 febbraio 2023, celebra la prima ‘Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili’ grazie a una proposta di Legge promossa dal Partito Democratico e approvata nella passata legislatura”. Ne dà notizia Matteo Favero, responsabile Forum Ambiente del PD Veneto.

“E noi Democratici veneti lo facciamo concretamente suggerendo a tutti gli oltre 400 circoli presenti in regione di adottare per le proprie sedi un decalogo di buone pratiche per promuovere il risparmio energetico, tra cui: spegnere le luci quando non servono, non lasciare in stand by gli apparecchi elettronici, aprire le tende chiuse davanti ai termosifoni, utilizzare l’automobile il meno possibile e solo se necessario, magari condividendola con chi fa lo stesso tragitto e preferendo quando possibile la bicicletta. Un segnale per renderci ancor più comunità, uniti contro il caro bollette e la crisi climatica per favorire la sostenibilità ambientale”, conclude Favero.

