Il Pd non sosterrà mai Virginia Raggi, dice Zingaretti

AGI – “Noi non sosterremo mai la ricandidatura della sindaca Raggi perchè credo che sono stati 5 anni drammatici per Roma e occorre dare voce alla città e indicare una speranza nuova per Roma anche perché all’Italia serve una Roma protagonista in positivo e quindi occorre costruire un progetto che ridia alla Capitale il giusto ruolo”. Lo ha detto il segretario del Pd, nicola Zingaretti, rispondendo alle domande in conferenza stampa a Orbetello assieme al candidato alla presidenza della regione Toscana Giani.

“E’ tutto molto chiaro – ha aggiunto il leader dem – i candidati delle amministrative 2021 si decidono dopo le amministrative del 2020,

