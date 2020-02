Il traffico illecito

“Comprammo insieme, due chili di cocaina», parola del collaboratore di giustizia Andrea Lollo, ex braccio destro del broker internazionale della droga, attualmente latitante, Bruno Carbone. Lollo a ottobre del 2017 fa mettere a verbale che in una occasione, a febbraio del 2015, avrebbe acquistato due chili di stupefacenti insieme a Ciro Capasso. Quest’ultimo è il padre di Antonio, il giovane titolare di fatto del ristorante Tufò, finito al centro dell’inchiesta per il traffico di cocaina a Posillipo, nella cosiddetta Napoli bene. “Preciso che Antonio Capasso abita a Posillipo, ma ha anche una casa a Casoria, so che da ultimo ha trasferito la titolarità del ristorante Tufò a un prestanome»,

L’articolo Il pentito: insieme acquistammo due chili di cocaina proviene da Notiziedi.

