FIRENZE – C’è poco personale e il Duomo di Firenze chiude ai turisti. La decisione è stata presa dall’Opera di Santa Maria del Fiore per “l’estrema riduzione del personale connessa all’attuale situazione pandemica”. Lo scenario, si spiega, “è in continua evoluzione” e al momento l’Opera “non è in grado di garantire che la cattedrale sarà aperta ai visitatori nei prossimi giorni. Sarà comunque sempre garantita l’apertura per il culto”.

LEGGI ANCHE: Battiston: “Rivedere regole sulla quarantena o torneremo a un lockdown di fatto”

Dall’Opera spiegano all’agenzia Dire che il grosso del problema sta nel numero di addetti in quarantena. E che vi sarà una ricognizio puntuale per capire, anche in vista dei prossimi giorni, la forza lavoro disponibile e quindi i margini operativi per garantire l’accesso alle altre perle del complesso monumentale.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Il personale è in quarantena, a Firenze il Duomo chiuso ai turisti proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento