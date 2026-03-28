il-peschereccio-iraniano-preso-dai-pirati?-individuato-al-waseemi-786

ROMA – Sarebbe stato individuato nelle acque di Mudug, regione della Somalia, il peschereccio Al Waseemi 786, battente bandiera iraniana. A dare la notizia fonti riservate: “stesse sovrastrutture, stesso scafo. Non anima viva in coperta”. Nave Bianchi (impegnata nell’operazione Atalanta), confermano fonti riservate, lo starebbe ombreggiando, per capire se effettivamente ci siano pescatori ostaggio dei pirati. L’equipaggio a bordo risultava di 24 persone. Un sambucco durante un’ispezione, giorni fa, avrebbe riferito di un’azione portata avanti da una decina di pirati armati con fucili RPG7 e AK47.

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