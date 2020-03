La disponibilità dell’amministrazione americana a mediare nella guerra dei prezzi tra Russia e Arabia Saudita aveva fatto rimbalzare le quotazioni del petrolio. In mattinata il Brent era tornato sopra i 30 dollari, il Wti sopra i 27. La risposta di Mosca però ha raffreddato le speranze degli investitori di un’azione comune per far risalire le quotazioni. Mosca “prende atto” di quanto affermato dal presidente Donald Trump, ha evidenziato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, sottolineando che l’intervento Usa è dovuto alla situazione “disperata” in cui si trova l’industria shale americana. “Sappiamo – ha osservato Peskov – che il settore petrolifero negli Stati Uniti è in una situazione disastrosa.

Il petrolio tenta di proseguire il rimbalzo ma la Russia gela le speranze

