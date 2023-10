Il pianista Federico Colli inaugura a Napoli la stagione della Scarlatti

Unica data mercoledì 11 ottobre al Teatro Sannazaro di Napoli

Sarà il pianista Federico Colli, mercoledì 11 ottobre (ore 20.30) al Teatro Sannazaro di Napoli, ad inaugurare la nuova stagione musicale dell’Associazione Alessandro Scarlatti.

Protagonista della scena concertistica internazionale, dopo le vittorie al Concorso Mozart di Salisburgo nel 2011 e la Medaglia d’Oro al Concorso pianistico internazionale di Leeds in Inghilterra nel 2012, Federico Colli eseguirà a Napoli tre “sonate” di Domenico Scarlatti (in Re minore K 32, in Do minore K 40, in Do maggiore K 95)e, a seguire, la “Fantasia in Do minore K 475” e la “Sonata in Si bemolle maggiore K 333” entrambe di Wolfgang Amadeus Mozart.

A chiudere il programma, un omaggio a Sergej Prokofiev, nella ricorrenza dei 70 anni dalla morte (Mosca, 5 marzo 1953) del grande compositore e pianista russo di cui interpreterà le “Visions Fugitives op. 22” e “Pierino e il Lupo” nella trascrizione per pianoforte di Tatiana Nikolayeva.

Elogiato dal Daily Telegraph per “il suo tocco meravigliosamente leggero e la sua eleganza lirica” e definito dalla rivista specializzata Gramophone “uno dei pensatori più originali della sua generazione”, Federico Colli si è imposto “per le sue interpretazioni non convenzionali, oltre che per la limpidezza della sua sonorità” tanto che la rivista americana Fortune lo inserisce, nella sua short list dedicata alla cultura italiana, tra le “40 persone under 40” più influenti nel mondo.

Il concerto di Colli (classe 1988) sostituisce in stagione quello di Alexander Gadjiev (costretto ad annullare tutti i suoi impegni per il riacutizzarsi di un problema fisico) ed è il primo di 18 appuntamenti che, fino al prossimo aprile, compongono la nuova stagione dell’Associazione Scarlatti.

Un programma che, tra il Teatro Sannazaro, il Teatro Acacia e il Teatro Mercadante, accoglierà grandi protagonisti della scena musicale italiana e non, con appuntamenti di grande rilievo che vanno – solo per fare qualche nome – dai concerti dell’Orchestra del Mozarteum di Salisburgo diretta da Luigi Piovano a quelli dell’Orchestra di Padova e del Veneto diretta da Alessandro Cadario con Leonora Armellini al piano, di Alexander Lonquich, Nicola Piovani, Richard Galliano, Alexander Romanovsky, dell’Orchestra La Filharmonie diretta da Nima Keshavarzi con Enrico Bronzi al violoncello, dell’ensemble Ars Ludi, de I Solisti Aquilani, e, tra gli artisti napoletani, del chitarrista Aniello Desiderio, della Cappella Neapolitana diretta da Antonio Florio con il tenore inglese Ian Bostridge, dell’Ensemble Barocco di Napoli con un concerto incentrato sull’opera di Georg Philipp Telemann.

L’articolo Il pianista Federico Colli inaugura a Napoli la stagione della Scarlatti proviene da Notiziedi.it.