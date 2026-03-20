venerdì, 20 Marzo , 26
HomeVideo NewsIl pianista Roberto Prosseda vince l'International Classical Music Awards
il-pianista-roberto-prosseda-vince-l’international-classical-music-awards
Il pianista Roberto Prosseda vince l’International Classical Music Awards
Video News

Il pianista Roberto Prosseda vince l’International Classical Music Awards

Redazione-web
By Redazione-web

-

0
0

Galà di premiazione in diretta mondiale su Deutsche Welle

Bamberga, 20 mar. (askanews) – Roberto Prosseda, grazie all’album Hyperion “Rare Italian Piano Concertos” ha vinto ICMA International Classical Music Awards, il prestigioso premio discografico internazionale. Durante la cerimonia di premiazione che è stata trasmessa da Deutsche Welle, si è esibito a Bamberga con i Bamberger Symphoniker diretti da Jakub Hrusa.Ha inoltre appena pubblicato sempre per Hyperion l’album “Bizet Piano Works” e per la Challenge Records l’integrale delle Sonate di Beethoven su fortepiano del 1820, strumento che gli permette di offrire una lettura insolita e spiazzante di sonate celeberrime, di cui esistono oltre 400 incisioni, ma quasi tutte su pianoforte moderno.Di ritorno in Italia Roberto Prosseda prosegue il cammino con la sua compagna d’arte e di vita la pianista Alessandra Ammara a partire dal concerto di apertura della rassegna itinerante “Piano italiano” 2026, il 27 marzo con un Concerto per gli 80 anni di Luca Lombardi alll’Auditorium del Goethe-Institut di Roma.E Alessandra Ammara continua questa ideale “staffetta” artistica con l’imminente uscita dell’album Piano Classics “Debussy Piano Works III” il 1 aprile, consolidando l’immagine di una famiglia musicale in un continuo intreccio di impegni in solo e in duo, con una cifra stilistica che unisce l’impeccabile maestria alla più assoluta naturalezza.

Previous article
Netanyahu: “ricatto” dell’Iran sullo Stretto di Hormuz non funzionerà
Next article
Acqua, Casini (Aubac): non emergenza ma situazione va governata

POST RECENTI

Video News

Acqua, Casini (Aubac): non emergenza ma situazione va governata

Rapporto 2025 Italia centrale: cambio strutturale climaRoma, 20 mar. (askanews) - "I dati del rapporto ci dicono che non siamo in una situazione di emergenza...
Video News

Netanyahu: “ricatto” dell’Iran sullo Stretto di Hormuz non funzionerà

Israele sta contribuendo a sforzo americano per riaprire HormuzTel Aviv, 20 mar. (askanews) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che qualsiasi tentativo...
Video News

Addio a Bossi, “inventore” della Padania che sognava il federalismo

Da Alberto da Giussano al governo, ha rivoluzionato politica italianaVarese, 20 mar. (askanews) - È morto a 84 anni nella sua Varese, Umberto Bossi. Il...
Video News

Dl carburanti, Meloni: Tempo limitato, dipende da come evolve la crisi

Misura elettorale? Opposizioni non hanno idee chiareBruxelles, 20 mar. (askanews) - "Dipende da come evolve la crisi": il decreto carburanti "non lo abbiamo fatto con...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.