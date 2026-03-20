il-pianista-roberto-prosseda-vince-l’international-classical-music-awards

Galà di premiazione in diretta mondiale su Deutsche Welle

Bamberga, 20 mar. (askanews) – Roberto Prosseda, grazie all’album Hyperion “Rare Italian Piano Concertos” ha vinto ICMA International Classical Music Awards, il prestigioso premio discografico internazionale. Durante la cerimonia di premiazione che è stata trasmessa da Deutsche Welle, si è esibito a Bamberga con i Bamberger Symphoniker diretti da Jakub Hrusa.Ha inoltre appena pubblicato sempre per Hyperion l’album “Bizet Piano Works” e per la Challenge Records l’integrale delle Sonate di Beethoven su fortepiano del 1820, strumento che gli permette di offrire una lettura insolita e spiazzante di sonate celeberrime, di cui esistono oltre 400 incisioni, ma quasi tutte su pianoforte moderno.Di ritorno in Italia Roberto Prosseda prosegue il cammino con la sua compagna d’arte e di vita la pianista Alessandra Ammara a partire dal concerto di apertura della rassegna itinerante “Piano italiano” 2026, il 27 marzo con un Concerto per gli 80 anni di Luca Lombardi alll’Auditorium del Goethe-Institut di Roma.E Alessandra Ammara continua questa ideale “staffetta” artistica con l’imminente uscita dell’album Piano Classics “Debussy Piano Works III” il 1 aprile, consolidando l’immagine di una famiglia musicale in un continuo intreccio di impegni in solo e in duo, con una cifra stilistica che unisce l’impeccabile maestria alla più assoluta naturalezza.