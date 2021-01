Il Piano Biden contro il coronavirus: poteri di guerra, mascherine, test e quarantena

AGI – Poteri di guerra, mascherine, test e quarantena per chi arriva dall’estero. Nel secondo giorno di presidenza, Joe Biden lancia il suo piano nazionale contro il coronavirus e firma dieci ordini esecutivi per attuarlo. “I vaccini ci danno speranza”, ma la campagna di immunizzazione “è stata un triste fallimento”, dichiara Biden avvertendo che il numero dei morti potrebbe salire a 500 mila il mese prossimo. Per accelerare la produzione e distribuzione dei vaccini, il nuovo comandante in capo ricorre al Defense Production Act (Dpa) che sarà usato in maniera più assertiva rispetto a quanto non abbia fatto l’amministrazione di Donald Trump.

