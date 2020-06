2′ di lettura Imprese e lavoro come “motore dell’economia». Infrastrutture e ambiente come “volano del rilancio». Turismo arte e cultura come “brand del Paese». Una Pubblica amministrazione “alleata……

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il piano Colao, rinvio delle tasse e sanatoria sui contanti. Accelerare sul 5G proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento