Il piano del governo contro la diffusione del Fentanyl, la “droga degli zombie” che già interessa la ‘ndrangheta

“Prevenzione e contrasto” i due pilastri del Piano contro la diffusione fra i giovani

Roma, 12 mar. (askanews) – “Prevenzione e contrasto” sono i due pilastri del Piano che il Governo sta avviando contro la diffusione fra i giovani del Fentanyl, la cosiddetta “Droga degli zombie”, che negli Stati Uniti ha già causato migliaia di decessi. Lo ha spiegato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, presentando oggi, insieme ai ministri Valditara, Abodi, Valditara e con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, il Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio di Fentanyl e di altri oppioidi sintetici. Il farmaco viene utilizzato per la terapia del dolore ed è cento volte più efficace della morfina. Agisce sul sistema nervoso centrale e sul respiro: bastano 3 milligrammi per portare al coma e alla morte. “Le attività pianificate, anche con il contributo dell’Aifa – ha detto il ministro Schillaci – prevedono due tipi di misure: di prevenzione e di contrasto. Le misure di prevenzione saranno concentrate sul rafforzamento delle azioni di monitoraggio e controllo nella distribuzione e somministrazione del Fentanyl per evitarne l’utilizzo per scopi non sanitari. Saranno attivati stringenti sistemi di allerta da attivare in caso di prescrizioni anomale di Fentalyn. Saranno potenziati i controlli da parte dei NAS sulla distribuzione del farmaco sul territorio nazionale e saranno messe in atto misure di sicurezza nei luoghi dove la sostanza è conservata. Il ministero sta allertando Regioni e farmacie affinchè prestino la massima attenzione e a garantire la corretta custodia del farmaco”. Parallelamente, ha detto ancora il ministro, “verranno organizzati corsi di formazione rivolti ai sanitari coinvolti in modo che siano in grado di gestire la sostanza e somministrare immediatamente l’antidoto”. Il Piano, infatti, “prevede anche attività di monitoraggio delle carenze, con tempestivo approvvigionamento, dei farmaci che contrastano gli effetti nocivi del Fentalyn, nonchè l’acquisto e la messa a disposizione di sostanze reagenti dirette ad individuare con tempestività l’utilizzo da parte di pazienti che si recano al pronto soccorso”. “Solo un puntuale monitoraggio del fenomeno consentirà di capirne la portata, i pericoli e contrastarne la diffusione”, ha detto Scillaci. Sul piano del contrasto. Ha detto ancora il ministro della Salute, “le misure sono concentrate soprattutto nelle procedure operative per contenere il fenomeno, laddove si presenti, nonchè nella promozione di campagne informative per la popolazione, con particolare attenzione alle categorie a maggior rischio di consumo. Penso ad esempio a una campagna informativa per far comprendere ai giovani la pericolosità del Fentalyn, ai suoi effetti devastanti, che possono essere anche letali, e a iniziative di sensibilizzazione per i familiari di giovani tossicodipendenti perchè siano sempre provvisti di antidoto e lo sappiano utilizzare, perché un intervento immediato e appropriato può salvare la vita”.

In caso di una eventuale diffusione del fenomeno, ha aggiunto Schillaci, “saranno intensificati anche i controlli per evitare la sottrazione illecita del farmaco e sarà messo in atto un continuo monitoraggio delle scorte di reagenti per le indagini tossicologiche, prevedendo la distribuzione capillare dell’antidoto sul territorio, in particolare nel luoghi più sensibili, come le comunità terapeutiche,le volanti delle forze dell’ordine, le autoambulanze”.

“Non vi è un’emergenza Fentanyl in Italia ma vi è un’emergenza negli Usa e, visto che non esistono frontiere invalicabili, è bene non trovarsi scoperti”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano illustrando, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi, il Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio del Fentanyl e di altri oppioidi sintetici insieme al ministro della Salute, Orazio Schillaci, e al ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara.

Sottolineando che l’abuso del “Fentanyl colpisce soprattuto i giovani e gli adolescenti”, Mantovano ha spiegato che il governo ha preparato questo Piano perché “vogliamo muoverci in un’ottica di prevenzione a spettro largo: criminale, sanitaria, di informazione”, visto che già “ci sono segnali di presenza del Fentanyl sul territorio nazionale”.

Quello del Fentanyl “non è un traffico limitato agli Usa, vi è un cartello criminale brasiliano che ha laboratori clandestini” in quel Paese, “c’è un’intensa attività di produzione in Messico, e in Europa ci sono segnali di radicamento in Portogallo e nel Regno Unito. L’Intelligence segnala anche una certa elasticità e prontezza da parte di sodalizi criminali italiani, in particolare la ‘ndrangheta, per recepire questa sostanza, anche se stanno ancora testando il mercato per verificare la convenienza del suo inserimento” nel mercato delle sostanze illegali, ha spiegato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano illustrando, nella conferenza stampa a Palazzo Chigi, il Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio del Fentanyl e di altri oppioidi sintetici.

Con il Fentanyl “all’orizzonte c’è un pericolo devastante, in particolare per i nostri giovani. Dobbiamo erigere una barriera, una autentica muraglia e la scuola è un luogo straordinario di contrasto”, ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, alla conferenza stampa di presentazione del Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio di Fentanyl e di altri oppioidi sintetici che, per quanto riguarda gli studenti, partità dal prossimo anno scolastico.

Il Fentanyl, ha ricordato, “è una sostanza 50 volte più pericolosa dell’eroina, negli Stati Uniti 60mila morti nel 2020, 80mila nel 2021, oltre 100mila nel 2022: è una sostanza di una pericolosità straordinaria ma soprattutto di una capacità diffusiva enorme.

“Stiamo concludendo un protocollo con Ministero dell’Interno, della Salute, Conferenza Stato-Regioni e Presidenza del Consiglio per elaborare una strategia unitaria, con una regia unitaria e non singoli episodici interventi. Poi – ha proseguito Valditara – abbiamo deciso di farne uno dei pilastri nelle linee guida dell’Educazione alla cittadinanza per la formazione dei giovani, con il contrasto alla cultura della droga, e preparare i docenti: in particolare nel curriculo dei nuovi assunti ci sarà una formazione specifica per gli insegnanti”.