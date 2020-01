Il piano del Milan: cessioni dolorose per ricostruire con Allegri. Il ritorno del tecnico è un’idea

​Cessioni dolorose per ristrutturare il club, tornare in Champions League e cercare il rilancio con un allenatore top in panchina. Questo, secondo La Gazzetta dello Sport, il piano a lungo termine del Milan, con un indiziato numero uno per il ruolo di allenatore: Massimiliano Allegri. #Buongiorno con la #primapagina di oggi 💥 Milan, futuro al Max ⚽️ Mercato: è un’Inter scatenata 🚴‍♂️ Evenepoel al Giro, sulle tracce di Merckx Tutte le notizie 👉 https://t.co/QoAurgLF4H#Gazzetta… continua a leggere sul sito di riferimento