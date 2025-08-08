il-piano-di-netanyahu-per-occupare-gaza,-condanna-internazionale

Il premier: non vogliamo annetterla ma cacciare Hamas

Milano, 8 ago. (askanews) – Israele occuperà Gaza, ma non per annetterla, e una volta liberata da Hamas sarà governata da forze arabe. Dopo 12 ore di vertice il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato il piano del premier Benjamin Netanyahu per la conquista di Gaza City, nel nord della Striscia, da parte delle Forze di Difesa Israeliane (Idf).Il piano sarà realizzato in diverse fasi: dall’evacuazione verso i campi umanitari allo spostamento a sud, fino alla facilitazione della “migrazione volontaria”.Per la fine della guerra il gabinetto di sicurezza ha posto cinque condizioni: il disarmo di Hamas; il ritorno di tutti i 50 ostaggi rimasti, 20 dei quali si ritiene siano vivi; la smilitarizzazione della Striscia di Gaza; il controllo della sicurezza israeliana sull’enclave palestinese; l’esistenza di un governo civile alternativo che non siano Hamas o l’Autorità Palestinese.Dalla comunità internazionale, così come all’interno di Israele, si sono subito sollevate critiche e bocciature al piano di Netanyahu. L’Onu esige che Israele “fermi immediatamente” il proprio piano di controllo militare, mentre il premier britannico Keir Starmer ha chiesto a Israele di “riconsiderare immediatamente” il piano. Per Hamas quello del premier israeliano sarebbe un “colpo di Stato” nel contesto dei negoziati per il cessate il fuoco.