Il Piano energetico sarà allineato a grande sfida green europea

ROMA (ITALPRESS) – Nella seduta della commissione Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità, trasporti, presieduta da Eugenio Patanè, sulla proposta di deliberazione consiliare numero 43 del 2 Aprile 2020, concernente l’approvazione del nuovo “Piano energetico regionale” è stata illustrata, da più parti, una panoramica sulla attività emendativa al piano. Il Piano Energetico Regionale attualmente in vigore è stato approvato dal Consiglio Regionale del Lazio con Deliberazione no. 45 del 14/02/2001 con riferimento ad un quadro profondamente diverso da quello attuale. Al fine di procedere all’aggiornamento del Piano è stato avviato dalla Regione Lazio il processo di costruzione del nuovo Piano Energetico Regionale (PER) attraverso la redazione di un documento,

