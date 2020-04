Donald Trump annuncia un piano in tre fasi per far ripartire gli Usa ma lascia ai governatori la decisione finale sui tempi. Nel documento di 18 pagine “Riaprire l’America” si raccomanda agli Stati un graduale allentamento del lockdown se i contagi di coronavirus risultano in discesa per 14 giorni consecutivi, se gli ospedali non sono in emergenza e se sono disponibili i test per gli operatori a rischio come quelli della sanità.

“Per preservare la salute dei nostri cittadini dobbiamo anche preservare la salute e il funzionamento della nostra economia”, ha avvertito Trump, segnalando che ci sono almeno 29 Stati pronti per ripartire.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il piano in tre fasi di Trump per riaprire gli Usa proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento