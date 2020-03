L’Europa ora promette a mezza bocca di rivedere l’applicazione del Patto di Stabilità. Chissà che vuol dire. Per parlare di solidarietà non pare poi molto, ma tant’è: prendiamolo come una promessa di revisione di quel rigorismo che ora sta divenendo cosa comune accusare anche del coronavirus. Coraggio, veniamo a salvarvi. Soccorso inatteso, esterno, salvifico e magari anche qualche volta immeritato.

Ma chi, stretto in un assedio, avvinto da un nemico invisibile, non si attaccherebbe all’ultima, la più estrema delle virtù? Quella che persino San Paolo mette talvolta in aperto conflitto con se stessa, teorizzando una “spes contra spem”

L’articolo Il “Piano Marshall” e i suoi emuli. Le storie di soccorso economico proviene da Notiziedi.

