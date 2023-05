Il piano rifiuti dell’Ama per gli Internazionali di tennis

Al Foro italico

Roma, 14 mag. (askanews) – Gli Internazionali d’Italia di Tennis a Roma, che stanno registrando numeri record di presenze del pubblico, entrano nel vivo e si intensifica anche lo speciale piano operativo di servizi predisposto da AMA in accordo con gli organizzatori della manifestazione e d’intesa con Roma Capitale. L’azienda ha allestito vere e proprie isole ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti e presidi mobili per la pulizia di tutta la zona esterna al Foro Italico, in previsione della grande affluenza di appassionati che assisteranno all’evento fino al 21 maggio. Lo comunica in una nota AMA S.p.A.

Per tutte le attività presenti all’interno del Parco del Foro Italico è stato attivato un servizio mirato di raccolta differenziata dei rifiuti. La Municipalizzata capitolina per l’Ambiente ha allestito 3 “isole ecologiche” in punti individuati in accordo con gli organizzatori – Villetta Ruggeri, largo De Martino e parcheggio ristorante Players – dove sono stati collocati circa 200 contenitori per la raccolta separata di carta e cartone, plastica e metallo, vetro, scarti alimentari e organici e i rifiuti non riciclabili. Il conferimento dei materiali nelle isole ecologiche interne al perimetro e lo svuotamento degli oltre 70 cestini getta-carte per rifiuti minuti posizionati all’interno del Foro Italico, è a cura degli organizzatori dell’evento. AMA si occupa, invece, della gestione delle isole, provvedendo al ritiro, trasporto e invio alle filiere di riciclo/recupero dei materiali conferiti e differenziati. Sono infine garantiti presidi mobili di pulizia durante tutta la manifestazione. In particolare, squadre e mezzi dell’azienda sono attivi a ciclo continuo su tutte le strade intorno al Foro Italico, tra cui lungotevere Cadorna, Ponte della Musica, piazza Lauro De Bosis, via Roberto Morra di Lavriano, e nelle aree adiacenti.

