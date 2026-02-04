Il piccolo Liam arrestato dall’Ice a 5 anni è tornato a casa, gli Ecuadoreni: “Inaccetabile, vigilare perchè non succeda più”

ROMA – È tornato a casa Liam Ramos, il bambino di cinque anni prelevato dai poliziotti dell’agenzia anti-immigrazione Ice e portato dal Minnesota in un centro di detenzione in Texas insieme con il padre richiedente asilo. La foto del piccolo, cappello blu e zainetto di Spider-Man, preso in custodia dai poliziotti, che avevano cercato di convincere così il padre a consegnarsi, aveva fatto il giro del mondo.

Sulla vicenda tornano i suoi connazionali di Unione solidarietà degli ecuadoriani in Italia (Usei).Il presidente, Antonio Garcia, all’agenzia Dire: “Costringere un bambino a bussare alla porta di casa per stanare i propri familiari è un atto di violenza psicologica inaccettabile, una ferita che segnerà per sempre la vita di un innocente”.

“LO STATO ECUADORENO VIGILI”

Secondo Usei, una realtà che ha sede a Savona, in Liguria, “la migrazione non è un crimine e i diritti dell’infanzia devono prevalere su ogni procedura amministrativa”. Sulle tutele da garantire negli Stati Uniti, Garcia aggiunge: “È necessario che lo Stato ecuadoriano alzi la voce attraverso i canali diplomatici, garantendo assistenza legale consolare prioritaria e vigilando”.

