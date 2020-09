Il più grande aggiornamento di Wallpapers Central è arrivato: iOS 14, Widget, quadranti per Apple Watch e tanto altro!

E’ arrivato! E’ l’aggiornamento più importante da quando abbiamo rilasciato l’applicazione. Oggi Wallpapers Central è finalmente pronta per iOS 14, con i nuovi Widget, un nuovo tab dal quale è possibile scaricare Quadranti Apple Watch, la sezione Feed completamente riscritta e disponibile anche sul Web, l’applicazione per Apple Watch e tanto altro! Abbiamo un changelog lunghissimo perchè abbiamo lavorato senza sosta per rendere l’app ancora migliore! Partiamo subito:

