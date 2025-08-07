Il più grande incendio estivo in Francia devasta 17.000 ettari

I vigili del fuoco impegnati a contenere le fiamme da tre gioni

Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, 7 ago. (askanews) – Nonostante il continuo lavoro dei Vigili dei Fuoco e l’impiego di mezzi aerei che gettano acqua sui roghi, il fronte del fuoco continua ad avanzare in Francia neldipartimento dell’Aude. Si tratta del più grande incendio boschivo della Francia quest’estate, la vegetazione continua a bruciare nel sud della Francia, per il terzo giorno consecutivo. I vigili del fuoco sono impegnati a contenere le fiamme, che si sono estese su circa 17.000 ettari. “La battaglia non è ancora finita. L’incendio potrebbe divampare di nuovo, e in modo più violento”, ha affermato Christian Pouget, Prefetto dell’Aude, durante una conferenza stampa a Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse.