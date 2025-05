Il più grande raduno di Harley-Davidson in Europa vicino Saint Tropez

Migliaia di moto da decine di Stati

Milano, 10 mag. (askanews) – Migliaia di appassionati di Harley-Davidson si sono riuniti nel Golfo di Saint-Tropez (Var) questo fine settimana per accendere i motori e condividere la leggenda, nonostante il clima economico e politico incerto per il marchio.Si tratta del più grande raduno del genere in Europa, insieme agli “Harley Days” organizzati ogni anno a Morzine (Alta Savoia). Su strada, è una sfilata continua di moto scintillanti e rombanti, spesso decorate in modo elaborato, immatricolate in Francia ma anche in Italia, Regno Unito, Germania, Grecia.