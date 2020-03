Il Policlinico di Milano testa due nuovi farmaci per la cura del coronavirus

Non uno ma più farmaci sono in corso di sperimentazione al Policlinico di Milano per la cura del coronavirus, tra questi l’ormai noto Tocilizumab, un anti artrite testato in diversi centri, e il Favipiravir, in commercio conosciuto come Avigan, un antivirale utilizzato in Giappone per il trattamento di forme di influenza causate da virus influenzali​.

Lo ha reso noto, Andrea Gori, Direttore delle malattie infettive del Policlinico di Milano, intervistato dall’AGI, che mette subito in chiaro una cosa: ci vorrà del tempo per avere una risposta scientifica, “forse un mese”, non prima.

