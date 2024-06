ROMA – La gavetta del portavoce del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida è passata anche da Fabrizio Piscitelli, soprannominato ‘Diabolik’, capo ultrà della Lazio nonché estremista di destra e trafficante di droga ucciso a Roma il 7 agosto 2019.

Leggi anche: Il portavoce di Lollobrigida si autosospende per lo scandalo dopo le frasi antisemite nella chat con Diabolik

Come è emerso nelle chat tra i due, riportate da Repubblica, Diabolik aveva chiesto a Paolo Signorelli – prima di diventare il capo ufficio stampa di Lollobrigida – di sviluppare un’inchiesta giornalistica che dimostrasse il peso degli abbonamenti nei bilanci della società sportiva Lazio. Secondo Piscitelli, gli abbonamenti erano cresciuti dopo che lui aveva messo fino ad una protesta del tifo contro Lazio e del presidente del club Claudio Lotito. Questa tesi per dimostrare l’influenza di Diabolik sulla tifoseria. E non solo. Inoltre, con la morte di Carlo Giannotta – storico esponente dell’estrema destra romana, Piscitelli ha chiesto a Signorelli di realizzare un articolo che “Il Tempo come minimo lo deve fare”, ha detto in un vocale.

Insomma, Signorelli aiutava Piscitelli a far passare le notizie sui giornali della destra romana, scrivere comunicati oppure curava gli eventi legati agli Irriducibili (gli ultras biancocelesti). Ma dalle chat di Whatsapp è emerso come Diabolik fosse duro con Signorelli che per aver sbagliato un comunicato si è sentito dire “lo hai fatto di me*da”.

La difesa di Lollobrigida non è tardata ad arrivare. In queste ore ha scritto, commentando l’inchiesta di Repubblica: “Ai veleni della penna e all’arroganza degli sciacalli risponda la forza della tua matita. Buon voto”.

L’articolo Il portavoce di Lollobrigida, la gavetta è passata anche da Diabolik proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it