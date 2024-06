il-portavoce-di-lollobrigida:-“mi-dimetto-per-non-danneggiare-il-governo”

ROMA – “Mi dimetto dall’incarico di portavoce del ministro Francesco Lollobrigida. Lo faccio per me, per la mia famiglia e per non danneggiare il governo“. Queste le parole di Paolo Signorelli, capo ufficio stampa del ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, a seguito dell’inchiesta di Repubblica sulle chat tra lui e Fabrizio Piscitelli, soprannominato ‘Diabolik’, da cui sono emerse frasi antisemite e lodi neofasciste.

Signorelli si era autosospeso venerdì scorso, dopo lo scandalo delle chat con il capo ultrà della Lazio nonché estremista di destra e trafficante di droga ucciso a Roma il 7 agosto 2019.

