Il Portogallo chiude due terzi del Paese

AGI – Anche il Portogallo si ‘chiude’: il governo ha ordinato la limitazione dei movimenti nei comuni con più alto rischio di contagio da coronavirus. La misura, che andrà in vigore a partire dal 4 novembre, riguarderà il 70 per cento della popolazione. Si potrà uscire solo per attività essenziali come lavorare, andare a scuola o fare la spesa.

Il provvedimento è stato deciso in un Consiglio straordinario dei ministri e sarà applicato ai comuni con un’incidenza di oltre 240 casi ogni 100 mila abitanti negli ultimi 14 giorni, situazione in cui si trovano attualmente 121 località portoghesi,

