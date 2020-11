Il Portogallo travolge l’Andorra: 7-0. Mario Rui in grande spolvero, due assist per CR7!

Con Mertens in tribuna e Fabian Ruiz in panchina, ci pensa Mario Rui a tenere alta la bandiera dei calciatori del Napoli impegnati con le proprie nazionali. Il terzino sinistro azzurro, impegnato con il Portogallo contro l’Andorra, ha realizzato i due assist per la doppietta personale di Cristiano Ronaldo nel 7-0 finale.

Mario Rui in grande spolvero con il Portogallo

Mario Rui, impegnato questa sera in Portogallo-Andorra, è stato autore di una grande prestazione. Il terzino sinistro ha giocato 90′ più recupero, in cui ha fornito due bellissimi assist per Cristiano Ronaldo. Ottima partita per il calciatore del Napoli che si conferma sempre di più un pilastro della nazionale allenata da F.Santos.

