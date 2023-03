Sabato 25 alle ore 17,00, all’Hotel Palace di Battipaglia, si terrà la presentazione del libro “Il Potere della Narrazione, la Fiaba come cura dell’anima” di Anna Cappuccio

BATTIPAGLIA – Sabato 25 marzo 2023 alle ore 17.00, presso la sala conferenze dell’Hotel Palace (Via Napoli, 29) si terrà la presentazione del libro “Il Potere della Narrazione, la Fiaba come cura dell’anima” scritto da Anna Cappuccio (psicologo clinico e psicoterapeuta, docente di Scienze Umane, socia del Cerchio Coirag Campania, perfezionata alla Spiga sulle dinamiche relazionali relative alla genitorialità e alla genitorialità adottiva) che lavora da anni con bambini, adolescenti ed adulti in percorsi di analisi individuali e di gruppo, organizzatrice laboratori di Fabulando per bambini ed adulti.

“C’era una volta, in un luogo lontano, in un tempo infinito” è l’incipit col quale spesso s’introducono i racconti fiabeschi e in ognuno di noi, almeno in un periodo della nostra vita, la fiaba o il racconto sono stati i protagonisti dei nostri sogni e dei nostri desideri, oppure hanno rappresentato il mondo nel quale perderci per vivere un sogno o anche fuggire da una realtà indesiderata.

Ma il mondo delle fiabe non è solo rappresentazione di un mondo sognato ma può essere uno strumento terapeutico per “leggere il profondo” ritrovando noi stessi, nella nostra vera essenza, guardando con introspezione nel nostro mondo interiore e riuscire a confrontarci con la realtà. Le fiabe non sono esclusività dei bambini, anche l’adulto può lavorare su se stesso attraverso la narrazione.

Anna Cappuccio nella sua ventennale esperienza di psicoterapeuta e docente di scienze umane ha sperimentato con successo il percorso terapeutico della narrazione e della fiabaterapia lavorando con bambini, adolescenti e adulti raccogliendone l’esperienza in un libro dedicato, tra saggio e narrativa, dal titolo “Il Potere della Narrazione – La fiaba come cura dell’anima”, edito dalla casa editrice “Le Scatole Parlanti”.

All’incontro interverranno Aldo Schiavone (psicoanalista e gruppoanalista, referente del Cerchio Coirag, sezione Campania), Loredana Otranto (presidente Associazione “Non sei Sola”), Francesco Bonito (giornalista – direttore della testata giornalistica Nerosubianco), Grazia Anzalone (attrice teatrale e voce narrante di alcuni versi del libro), la scrittrice Francesca Ferraioli (esperta in scrittura creativa, autrice della prefazione del libro).

I lavori saranno introdotti da Titti Ficuciello (giornalista) moderatrice della presentazione che sarà trasmessa in diretta sulla pagina ufficiale Facebook “Studio di psicologia e psicoterapia dott.ssa Anna Cappuccio” con la regia di Mario Pelliccia.

