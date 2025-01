Il potere dell’intelligenza artificiale domina il WEF di Davos

Guterres: può essere usata come strumento di inganno

Davos, 23 gen. (askanews) – Il potere dell’intelligenza artificiale e le sue molteplici implicazioni dominano le discussioni al World Economic Forum di Davos. Mai come quest’anno miliardi di dollari vengono investiti dai giganti della tecnologia in questo campo, ma molte persone sono molto preoccupate per i rischi che ciò potrebbe comportare se la governance di queste aziende non fosse regolamentata. “Guardate l’AI. Penso che questi algoritmi dovrebbero essere controllati dagli umani e non algoritmi che controllano gli umani. Ci sarà un’opportunità di stabilire qualche tipo di regola del traffico o sarà la giungla? Non lo sappiamo” afferma Borge Brende, Presidente del World Economic Forum.”L’AI può essere usata come strumento di inganno. Può sconvolgere le economie e i mercati del lavoro, minare la fiducia nelle istituzioni e avere effetti agghiaccianti sul campo di battaglia. E l’AI potrebbe aggravare le disuguaglianze escludendo coloro che non hanno le risorse o gli strumenti per beneficiare della sua promessa.” ha detto il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, riconoscendo però che l’intelligenza artificiale in molti campi è un progresso per l’umanità.