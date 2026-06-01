Il Power hits estate di RTL 102.5 é su RTL 102.5 Play

Roma, 1 giu. (askanews) – I droni nel cielo durante l’esibizione di Achille Lauro e l’omaggio a Roma. Biagio Antonacci, Arisa, Giorgia, I Pinguini Tattici nucleari, Fulminacci, Ditonellapiaga e tanti altri. Poi le coreografie. I ballerini sul palco pronti a saltare da una parte all’altra per tre ore, senza sosta. La line up di cantanti, uno dopo l’altro, dalle 21 alle 24, ha fatto ballare l’Italia anche grazie alla diretta televisiva in esclusiva sul canale 36 del DTT.

E’ iniziata ufficialmente con il Power hit di RTL 102.5 la stagione dei tormentoni, che ci porterà con la classifica all’Arena di Verona (il 1 settembre). Al Centrale del Foro italico, tempio della musica per una sera, la prima radio d’Italia ha portato sul palco oltre 45 artisti e tutte le hit del momento. Un’atmosfera da brividi regalata da uno show inimitabile, che vede come produttore esecutivo Fabio Marcantelli. Il Power hits di RTL102.5 viene ripreso anche a livello internazionale posizionandosi come uno degli eventi di riferimento musicali.

Per rivedere il Power hits estate di RTL102.5 basta andare su RTL102.5 Play e rivivere tutte le emozioni del 31 maggio.