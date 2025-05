Il premier canadese a Trump: il nostro paese non è in vendita

“Come la Casa Bianca o Buckingham Palace”

Milano, 6 mag. (askanews) – “Il Canada non è in vendita”. Così il premier canadese Mark Carney ha declinato le offerte di Donald Trump di acquistare o annettere agli usa come 51esimo Stato il Canada. “Come sapete dal mondo immobiliare, ci sono alcuni posti che non sono mai in vendita”, ha detto a Trump il premier canadese. “Ci troviamo in uno di questi posti proprio ora, sapete, anche Buckingham Palace, che avete visitato anche voi. E avendo incontrato i proprietari del Canada nel corso della campagna elettorale degli ultimi mesi, non è in vendita, non lo sarà mai. Ma l’opportunità sta nella partnership e in ciò che possiamo costruire insieme, e lo abbiamo già fatto in passato”, ha concluso.