Il premier del Camerun Ngute accolto da spari nella roccaforte dei separatisti

ROMA – Alcune raffiche di arma da fuoco, sparate da lontano, hanno accolto il primo ministro del Camerun Joseph Dion Ngute al suo arrivo all’aeroporto di Bamenda, capoluogo della regione del Nord-ovest. L’episodio, il cui video è stato rilanciato sui social media, dà l’idea della tensione che potrebbe accompagnare la quattro giorni di visite del premier nell’area, da anni teatro di un conflitto tra governo centrale e gruppi separatisti della minoranza anglofona. Il filmato mostra Ngute mentre viene scortato all’interno del suo veicolo. Una delle guardie di sicurezza, pesantemente armata, tranquillizza il premier dicendogli che i colpi “vengono da lontano, dalle colline”.

Stando a quanto riferisce il portale di notizie Le Journal du Camerun, al netto dell’imprevisto il dirigente del governo del presidente Paul Biya è stato accolto in modo “caloroso” da un gruppo di abitanti locali, oltre che dal sindaco di Bamenda, Paul Achobong Tembeng, e dal governatore della regione del Nord-ovest, Adolphe Lelè Africa. L’obiettivo della missione del premier è verificare la situazione nelle due regioni dove si registrano le istanze separatiste, Nord-ovest e Sud-ovest, a due anni dal “Grande dialogo nazionale” che si era svolto nella capitale Yaoundè nel 2019 e che aveva visto la partecipazione del governo, di alcuni gruppi separatisti e della società civile. Due anni prima dell’iniziativa, organizzata per volere di Biya, alcune organizzazioni delle regioni a maggioranza angolofona avevano deciso di prendere le armi contro l’esecutivo dopo decenni di denunce di marginalizzazione e dopo un’ondata di proteste innescata dalla nomina di alcuni giudici francofoni nella regione. Nelle ostilità tra gruppi ribelli e governo hanno perso la vita più di 4mila civili.

Cameroon’s Prime Minister, Dr Joseph Dion Ngute ‘smuggled’ into his car as gunshots welcome him to Bamenda, North West Region

Ironically, the official is visiting the region to preach the successes of the Major National Dialogue. pic.twitter.com/erJamVuzQv

