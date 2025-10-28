Il premier giapponese Takaichi candiderà Trump al Nobel per la pace

Roma, 28 ott. (askanews) – In vista del suo incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump , il nuovo primo ministro giapponese Sanae Takaichi si sta preparando a raccomandarlo per il Premio Nobel per la Pace e sta prendendo accordi per informarlo delle sue intenzioni, ha riferito oggi NTV, citando diverse fonti governative.

Takaichi ha affermato che il ruolo di Trump nel garantire il cessate il fuoco tra Cambogia e Thailandia, e tra Israele e i militanti palestinesi, è stato un risultato “senza precedenti”.