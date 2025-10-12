il-premio-charlot-accende-i-riflettori-sui-giovani-comici

Dopo un debutto travolgente lunedì 13 ottobre arriva lo ‘Charlot Giovani’

Si è aperta ieri sera al Teatro Delle Arti di Salerno, la 37ª edizione del Premio Charlot, l’unica rassegna al mondo dedicata alla figura immortale di Charlie Chaplin. E l’avvio non poteva essere più promettente: lo spettacolo “Nati 80 – amori e non”, scritto e diretto da Claudio Tortora, ha conquistato il pubblico con una storia tenera, ironica e profondamente generazionale.

In scena, Gianni Ferreri e Daniela Morozzi hanno emozionato e fatto sorridere, ricevendo applausi a scena aperta e un consenso unanime che ha confermato, ancora una volta, la qualità e l’identità unica di questa manifestazione.

Ma il sipario resta aperto, e l’adrenalina sale in vista di uno degli appuntamenti più attesi: lunedì 13 ottobre, alle ore 21:00, sempre sul palco del Teatro Delle Arti, va in scena la semifinale dello Charlot Giovani, la gara comica che, negli anni, ha scoperto veri e propri talenti della risata italiana.

Una competizione vibrante, dal ritmo serrato, che non è solo un concorso, ma una vera e propria vetrina per i volti nuovi della comicità nazionale.

Saranno dieci i giovani comici a contendersi il favore del pubblico, unico e assoluto giudice della serata. A rappresentare il nord, il centro e il sud Italia, ci sono: Antonio Valenti e Maria Teresa Deligio, entrambi da Milano; Simone Zibra, dal Friuli; Roberto Gemma, da Novi Ligure; Valentina Iaia, da Lecce; Antonio Rosa e Adriano Sacchettini, entrambi napoletani; Natale Aprigliano, originario di Rossano Calabro ma residente a Como; Michel Sacchi, anche lui comasco; e Denise Giammusso, giovane promessa con un’ironia tutta da scoprire.

Monologhi, sketch, battute taglienti e originalità saranno gli ingredienti della serata, che promette risate autentiche e, soprattutto, sorprese. A fine gara, sarà il pubblico in sala a scegliere i cinque comici che accederanno alla finalissima di martedì 14 ottobre, affiancandosi a Denny Napoli, già selezionato dalla direzione artistica come primo finalista ufficiale.

Ad arricchire la serata del 13 ottobre ci saranno anche due ospiti d’eccezione: il comico Santino Caravella, amatissimo per il suo stile brillante e pungente.

Un palco, dieci sogni e una sola regola: far ridere, emozionare, distinguersi. Lo Charlot Giovani è tutto questo, e molto di più. È una fucina di creatività, un’arena dove talento e coraggio si mettono alla prova sotto lo sguardo attento e partecipe di un pubblico che, come da tradizione, ha il potere di decidere tutto.

Dopo il successo del debutto, Salerno si prepara quindi a un’altra serata imperdibile, nel segno della comicità giovane, intelligente e libera. Il Premio Charlot continua il suo viaggio, con la leggerezza di un sorriso che sa farsi strada. E, chissà, magari proprio lunedì 13 ottobre nascerà la nuova stella della risata italiana.