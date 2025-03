Il premio Green Economy Award si tinge di Blue

(Adnkronos) – Al via la seconda edizione del premio dell’Associazione For Human Community, che lo scorso anno ha visto la partecipazione di 198 aziende. Dal 2025 saranno oggetto di analisi anche i progetti di sostenibilità della Blue Economy, di tutte le attività economiche correlate ai mari e agli oceani. Ha preso ufficialmente il via ieri la raccolta delle candidature per il Blue Green Economy Award 2025, il premio promosso dall’Associazione For Human Community e da Comunicazione Italiana, dedicato ai progetti per la sostenibilità realizzati da grandi, medie e piccole imprese. All’analisi delle iniziative aziendali per la sostenibilità ambientale, sociale ed economica (obiettivi Esg) si aggiunge a partire da quest’anno la sostenibilità della Blue economy, ovvero di tutte quelle attività economiche correlate ai mari e agli oceani: dal turismo balneare alle attività portuali, dalla pesca alla cantieristica navale, dell’acquacoltura al trasporto marittimo.

Blue Green Economy Award analizza due mondi, mare e terra, verso i quali l’attività aziendale esercita la propria pressione produttiva da un lato e un costante sforzo di tutela dall’altro. Il numero di imprese partecipanti è quindi destinato a salire (l’anno scorso furono 198) così come il numero dei progetti di sostenibilità destinati all’analisi comparata da parte della giuria. Le vincitrici della precedente edizione, le tre le categorie di sostenibilità (Esg) delle tre le classi aziendali furono: Grandi (Vodafone Italia, Thales Alenia Space e ENG-Engineering), Medie (Accor Hotels, Odos Servizi e Logotel) e Piccole (Officine Sostenibili, Renewaball e BeBoost).

Le aziende possono proporre la propria candidatura compilando il form online al seguente link: https://comunicazioneitaliana.it/eventi/1078#tab1 Una giuria composta da esperti di sostenibilità, giornalisti, responsabili risorse umane, esperti di comunicazione, rappresentanti delle istituzioni, procederà con la verifica di tutte le candidature pervenute entro il 30 maggio 2025. Il premio ha l’obiettivo di coinvolgere le aziende che si sono distinte attraverso pratiche sostenibili, valorizzare i manager che hanno dimostrato leadership e visione e promuovere i progetti e le iniziative che si sono dimostrate innovative e replicabili. Come ricorda la presidente dell’Associazione promotrice, Tullia Cautiello: “Abbiamo l’ambizione di guardare i trifogli, ovvero non di cercare l’eccezionalità ma di osservare quei campi sterminati di situazioni normali, dai quali emergono contributi ambientali, sociali e aziendali molto concreti, che puntano a promuovere lo sviluppo sostenibile”.