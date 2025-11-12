il-premio-minerva-alla-preside-di-caivano-eugenia-carfora

L’evento a Città della Scienza venerdì 14 novembre per festeggiare i 15 anni di “Il mondo ai piccoli”

La preside dell’Istituto Morano di Caivano Eugenia Carfora e Suor Anna Monia Alfieri delle Scuole Paritarie Marcelline Italiane di Milano sono fra i vincitori della prima edizione del Premio Minerva, iniziativa legata al mondo dell’istruzione che premia Dirigenti scolastici e legali rappresentanti degli Istituti, Docenti e Maestri e celebra il merito, l’impegno e la dedizione verso i più piccoli all’interno del mondo della scuola.

La cerimonia di premiazione dell’evento, lanciato in occasione dei 15 anni di attività dell’asilo nido autorizzato e scuola dell’infanzia paritaria “Il mondo ai piccoli” diretto da Valentina Ercolino Perillo, è in programma Venerdì 14 novembre (ore 19,30) presso la Sala Archimede di Città della Scienza a Nspoli. A presentare la serata saranno Benedetta Valanzano, attrice di teatro e cinema, ed Enzo Agliardi, giornalista e comunicatore d’impresa. Nel corso dell’evento sono previste esibizioni artistiche, musica dal vivo a cura del dj Mirko semp, momenti emozionanti con ospiti speciali e testimonianze di chi ha fatto parte della storia di “Il mondo ai piccoli”.

Il Premio Minerva, dea della saggezza e dell’istruzione, nasce per rendere omaggio a coloro che, con passione e costanza, hanno contribuito alla crescita educativa, civile e umana delle nuove generazioni. Il riconoscimento valorizza l’eccellenza nel mondo della scuola e l’impegno sociale di chi ha lasciato un segno profondo nella comunità sostenendo il cammino educativo e umano di tanti bambini e ragazzi, in particolare nei contesti più complessi o con fragilità.

L’evento si svolge con il patrocinio di Regione Campania, Comune di Napoli, Ordine dei Giornalisti della Campania e Confapi Napoli.

I PREMIATI

Ecco l’elenco completo dei vincitori nelle singole sezioni del Premio Minerva.

Sezione Dirigenti scolastici e legali rappresentanti, dedicata a chi guida le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado con visione, responsabilità e spirito innovativo: Eugenia Carfora, IIS Francesco Morano, Caivano (NA); Ida Francioni, 36° Circolo Statale Luigi Vanvitelli, Napoli; Angela Mormone, IIS Sannino-De Cillis, Napoli; Valter Luca De Bartolomeis, IIS Caselli, Palizzi, Napoli; Suor Anna Monia Alfieri, Scuole Paritarie Marcelline Italiane, Milano.

Sezione Docenti e Maestri, per gli insegnanti che, con dedizione e sensibilità accompagnano bambini e ragazzi nel percorso di crescita valorizzandone i talenti, soprattutto nei contesti più difficili: Luigia Tirri, Scuola Paritaria dell’Infanzia Il Mondo ai Piccoli, Napoli; Antonella Ciancio, Responsabile piano inclusione Scuola Statale Luigi Vanvitelli, Napoli; Pasquale Colella, Referente Azienda Agraria e Fattoria Didattica, IIS Sannino-De Cillis, Napoli; Giacomo D’Alterio, Collaboratore del Dirigente Scolastico e Docente, IIS Palizzi, Napoli.

Sezione alla memoria: il riconoscimento viene assegnato a Graziella Pagano, per ricordare una donna che ha dedicato la vita all’impegno sociale e politico, distinguendosi per passione, competenza e costante attenzione verso il bene comune e la crescita culturale della città di Napoli. Il premio sarà ritirato da Lorenzo Crea, giornalista e figlio di Graziella Pagano.

Padrino dell’evento è Cesare Moreno, fondatore dell’Associazione “Maestri di Strada” e noto per il suo impegno nel contrasto alla dispersione scolastica e nella promozione dell’inclusione sociale nei quartieri più difficili di Napoli. Attraverso l’Associazione, Moreno ha sviluppato iniziative come il “Progetto Chance” per il recupero dei drop-out della scuola media. La sua partecipazione rappresenta un riconoscimento al suo impegno e alla sua dedizione nel promuovere un’educazione inclusiva e di qualità per tutti, anche attraverso realtà private di pubblico servizio.

Il premio – un pastore con le sembianze fisiche dei premiati – è stato realizzato da Gambardella Pastori, noto per le sue creazioni nel presepe napoletano, e rappresenta simbolicamente il valore umano dei premiati.

Con il Premio Minerva, la direttrice Valentina Ercolino rinnova l’impegno de “Il mondo ai piccoli “per un’educazione inclusiva, di qualità e centrata sul benessere dei bambini, celebrando così 15 anni di dedizione e crescita condivisa.