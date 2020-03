“Siamo vicini al punto di non ritorno”. Stefano Messina, presidente di AssArmatori, che con 350 navi costituisce la più grande flotta di traghetti nazionale per collegamenti interni e internazionali, lancia l’allarme: “L’epidemia da Covid-19 sta mettendo in ginocchio la flotta italiana con un calo degli incassi di 50 volte inferiore all’anno precedente nel giro di un solo mese”.

“Non un quinto, ma 50 volte”, rimarca Messina, che chiede urgentemente “misure di emergenza” oppure “non ci sarà altra alternativa “al blocco dei collegamenti nazionali operati dai traghetti”. E se non sarà una serrata, sarà comunque ”l’inevitabile approdo al collasso generale di quella che finora rappresenta un’eccellenza mondiale del nostro Paese” spiega il presidente di AssArmatori.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il presidente degli armatori dice che il sistema dei traghetti è in ginocchio proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento